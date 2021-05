Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani sera alle 19 il via ufficiale alla Giornata della gioventù

Il via ufficiale alla Giornata diocesana della gioventù 2021 di Bolzano-Bressanone è fissato alle 19 di domani, venerdì 14 maggio, quando ragazzi e giovani si ritrovano online per una preghiera della sera e per un incontro digitale. Ancora condizionata dalle limitazioni anti-Covid, non è possibile concentrare la manifestazione in un unico luogo ed è stato pertanto studiato un format ibrido: dopo l’apertura via web di venerdì sera, sabato 15 maggio sono in calendario gli appuntamenti in presenza nei diversi comprensori dell’Alto Adige, sempre nel rispetto delle regole anti contagio vigenti. “Ragazzi e giovani – si legge in una nota diffusa dalla diocesi – si sono impegnati per allestire un programma variegato: dal giro in bicicletta alle passeggiate, alla possibilità di partecipare a un percorso digitale sulla fede tramite un QR Code, ai messaggi in cartolina e ovviamente alla musica”. Tutto il programma è online sul sito www.bz-bx.net/it/giornatagioventu.

Dopo l’ultima festa dei cresimati, nell’autunno 2019, si è formato un gruppo di lavoro in cui erano rappresentati Ufficio diocesano matrimonio e famiglia, Ufficio diocesano scuola e catechesi, la pastorale giovanile, i Servizi giovani Jds, l’Azione cattolica locale e la Skj (i giovani cattolici sudtirolesi), che hanno dato vita a questo progetto di cooperazione. È nata così l’idea di una Giornata diocesana della gioventù per ragazzi e giovani dai 14 ai 25 anni. Dopo tutti questi mesi di distanziamento sociale la Giornata diocesana della gioventù desidera soprattutto offrire ai giovani l’opportunità di vivere la fede e condividere occasioni di incontro virtuale e per quanto possibile anche stare assieme, evitando assembramenti grazie alle offerte proposte in 19 località distribuite sul territorio altoatesino.