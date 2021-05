Diocesi: Caltanissetta, mons. Russotto nomina nuovo vicario generale don Onofrio Castelli

A seguito della nomina, da parte di Papa Francesco, di mons. Giuseppe La Placa, finora vicario generale della diocesi di Caltanissetta, a vescovo di Ragusa, si è reso necessario provvedere alla nomina del nuovo vicario per la diocesi di Caltanissetta; pertanto mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, ha nominato don Onofrio Castelli nuovo vicario generale, tale scelta ha comportato altri opportuni cambiamenti in seno al clero. “Ancora una volta devo lodare tutti i sacerdoti coinvolti in questi ultimi cambiamenti – scrive mons. Russotto, nella lettera in cui annuncia la nomina del nuovo vicario generale e le altre nomine – per la generosità del ‘fiat’ pur nel ‘tremore’ del cuore, per l’amabilità e la prontezza nel mettersi al servizio del Signore in piena comunione con il vescovo, per l’esemplare dedizione al ministero sacerdotale in questa bella porzione di Chiesa, nella totale incondizionata gratuità”.