Economia solidale circolare: Cnca, domani l’evento conclusivo del progetto “Esc”

Domani, venerdì 14 maggio, in diretta streaming su Zoom e e sulla pagina Facebook del Cnca, si terrà l’evento finale del progetto “Esc-Economia solidale circolare”, realizzato dal Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) in collaborazione con Cittadinanzattiva e Coordinamento italiano delle case alloggio per persone con Hiv/Aids (Cica). Il progetto ha promosso la definizione di un modello di “Economia solidale circolare” basata sullo sviluppo di pratiche di produzione e consumo sostenibili e responsabili, coniugando l’attività d’impresa con i percorsi di inclusione socio lavorativa per le persone più fragili e vulnerabili. “Il progetto ha favorito la realizzazione di circa venti esperienze territoriali di Economia solidale circolare in tutta Italia, la definizione di un nuovo modello di valutazione di impatto sociale e l’organizzazione di numerosi incontri di formazione sui temi dell’economia circolare e dell’economia solidale circolare. Con l’obiettivo di sostenere quelle organizzazioni di terzo settore che vogliono essere protagoniste di un nuovo modello economico e sociale”.

Il progetto Esc è finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Dlgs 117, 3 luglio 2017 art. 72, anno finanziario 2018.