America Latina: Comitato per l’ascolto, con un seminario on line entra nel vivo il processo di ascolto di base verso l’Assemblea ecclesiale

Sta entrando nel vivo la fase di ascolto di tutte le realtà ecclesiali dell’America Latina e Caraibi, in vista dell’Assemblea ecclesiale continentale che si terrà nel prossimo novembre a Città del Messico. “Come partecipiamo al processo di ascolto?” è il titolo del seminario virtuale che il Comitato per l’ascolto dell’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi promuove oggi per rendere partecipi i vari livelli ecclesiali e sociali, chiarire dubbi e spiegare le modalità specifiche di partecipazione a questo processo. Il seminario si terrà oggi nel pomeriggio dell’America Latina (alle ore 23 italiane).

Il seminario virtuale si rivolge ai principali promotori di questa consultazione, sia che si tratti di organismi ecclesiali formali, sia che si tratti di reti informali e persone interessate a conoscere e promuovere questo processo capillare. La trasmissione può essere seguita dalle pagine Facebook dell’Assemblea ecclesiale e del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam). Sarà, inoltre, effettuata la traduzione simultanea dallo spagnolo al portoghese.

I relatori saranno mons. Jorge Lozano, arcivescovo di Juan de Cuyo (Argentina) e segretario generale di Celam, suor María Adriana Romero García, segretario aggiunto della Commissione episcopale per la pastorale liturgica del Messico, Mauricio López, coordinatore del Comitato per l’ascolto, e Francisco Campos, responsabile della gestione dati del Celam. La moderazione sarà affidata a Janet Pedraza, coordinatrice della Commissione per la comunicazione dell’Assemblea ecclesiale. Il Comitato per l’ascolto ha anche predisposto un manuale nel quale sono contenute tutte le indicazioni per partecipare alla fase d’ascolto.