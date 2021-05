Diocesi: Caritas Prato, torna la raccolta alimentare a favore dell’Emporio in 9 supermercati

Venerdì 14 e sabato 15 maggio torna la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà di Prato. Ogni anno il supermercato solidale di via del Seminario promuove, infatti, iniziative per rifornire gli scaffali con prodotti per le famiglie che attraversano un periodo di difficoltà. La diocesi segnala che “il notevole incremento di richieste, a causa dell’attuale emergenza, rende dunque fondamentale l’aiuto di tutti”. Ad oggi sono oltre 1.350 le tessere attive.

Chiunque può partecipare e dare il proprio contributo donando anche uno solo dei seguenti prodotti: biscotti, tonno, caffè, olio di semi e aceto. Venerdì 14 maggio, dalle 14, la raccolta verrà fatta nei punti Conad di via Catani, via Roma e via Kuliscioff. Sabato 15 maggio, per l’intera giornata, sarà possibile sostenere l’Emporio: alla Conad di via Catani, via Kuliscioff, via Roma, via Gherardi e via 7 Marzo. Alla Coop di Parco Prato e a quella di Vaiano; al Green City Superstore di via Pistoiese e all’Esselunga di viale Galilei. All’esterno delle strutture saranno presenti, come di consueto, i volontari con pettorina rossa che forniranno le informazioni utili. A causa delle norme anticontagio, a differenza del solito, non potranno essere distribuiti i volantini, che saranno dunque affissi nei punti vendita, così come non potranno essere consegnati a mano i sacchetti per i prodotti da acquistare e donare, ma verranno presi direttamente dagli utenti o saranno posti nei carrelli.