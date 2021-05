Danimarca: le Chiese in marcia per la pace il Myanmar

Una marcia per la pace per il Myanmar si svolgerà il 22 maggio attraverso Copenaghen. A convocarla, gli organismi caritativi delle Chiese, tra cui la Caritas. “Come comunità ecclesiale in Danimarca, vogliamo mostrare la nostra vicinanza e solidarietà con le Chiese e il popolo del Myanmar”, per questo “cammineremo insieme in questa marcia”: passi, candele e preghiere saranno gli elementi della manifestazione che partirà dal Fælledparken e arriverà alla piazza del municipio, per un percorso di quasi 4 chilometri. Davanti al municipio saranno alcune testimonianze, canti e una preghiera comune conclusiva. Alla marcia è associata una raccolta fondi per sostenere “gli importanti sforzi delle Chiese in Myanmar” e aiutare “a diffondere speranza e fede in un Paese bisognoso”. Ai partecipanti verranno distribuite le mascherine e saranno salvaguardate le distanze. “Incoraggiamo tutti a sottoporsi a test prima dell’evento, in modo da ridurre il più possibile il rischio di contagio”, invitano gli organizzatori.