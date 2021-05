Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente dell’Argentina

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza, nello Studio dell’Aula Paolo VI, il presidente della Repubblica Argentina, Alberto Fernández, il quale, successivamente, ha incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali colloqui con i superiori della Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti e l’intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori di mutuo interesse”. “Ci si è soffermati inoltre sulla situazione del Paese, con particolare riferimento ad alcune problematiche come la gestione dell’emergenza pandemica, la crisi economico-finanziaria e la lotta contro la povertà – si legge inoltre nel comunicato – rilevando, in tale contesto, il significativo contributo che la Chiesa cattolica ha offerto e continua ad assicurare. Infine, sono state evocate alcune tematiche di carattere regionale e internazionale”. Il presidente dell’Argentina è arrivato in Vaticano alle 9.50 e cinque minuti dopo ha fatto ingresso nello studio per l’incontro con il Papa, durato circa mezz’ora. Dopo l’incontro con i familiari e il seguito e lo scambio dei doni, Fernandez si è fermato con la Segreteria di Stato. Il Papa ha donato al presidente un mosaico raffigurante l’uomo e la donna che rispondono all’invito del Signore della Genesi (Gen 2,15) e coltivano la terra, prendendosene cura. “Il frutto della terra e del lavoro dell’uomo diventi per noi cibo di vita eterna”, si legge nella scritta a fianco del mosaico. Il Santo Padre, come è prassi con i capi di Stato, ha donato al presidente argentino anche i libri del pontificato e il Messaggio per la pace. Fernandez ha donato al Papa alcuni libri, una stola, una statua di San Giuseppe con Gesù in braccio e delle ostie e del miele prodotti da cooperative in Argentina.