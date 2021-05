Diocesi: Perugia-Città della Pieve, card. Bassetti annuncia apertura processo informativo su vita e fama di santità del seminarista Giampiero Morettini

Segno di ripresa delle attività ecclesiali comunitarie in presenza nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, sospese a seguito della pandemia, è stato l’incontro del “ritiro mensile” del clero, svoltosi ieri, nella chiesa parrocchiale di San Pio da Pietrelcina, a Castel del Piano. L’appuntamento mensile – che coinvolge sacerdoti, diaconi permanenti e seminaristi dell’arcidiocesi assieme al card. Gualtiero Bassetti e al vescovo ausiliare, mons. Marco Salvi – ha visto come relatore mons. Valentino Bulgarelli, responsabile del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e scienze religiose e direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei.

Mons. Bulgarelli, si legge in una nota diffusa oggi dall’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, ha illustrato “le prospettive della catechesi in Italia” anche alla luce del recentissimo Motu proprio “Antiquum ministerium” di Papa Francesco sull’istituzione del ministero laicale del catechista. Al riguardo ha dato vita ad un dialogo con il clero perugino-pievese “sullo stato di salute della catechesi a partire dal momento storico particolare che si sta vivendo, per poi condividere alcuni punti intorno ai quali poter immaginare insieme la futura azione catechetica delle varie realtà pastorali”. Alla relazione è seguito un momento di confronto.

A conclusione dell’incontro il card. Bassetti ha annunciato la sessione solenne di apertura del processo diocesano sulla vita, fama di santità e segni circa l’esercizio delle virtù eroiche del servo di Dio Giampiero Morettini (1977-2014), che si terrà sabato 22 maggio, vigilia della solennità di Pentecoste, alle ore 18, nella cattedrale di San Lorenzo in Perugia. Seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dallo stesso cardinale assieme al vescovo ausiliare, al postulatore del processo informativo, don Francesco Buono, e ai sacerdoti diocesani.

Giampiero Morettini, nato in Sardegna nel 1977 per poi stabilirsi in Umbria con la sua famiglia, era seminarista dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve ed alunno del Pontificio Seminario regionale “Pio XI” di Assisi. Maturò la sua chiamata-vocazione al sacerdozio e prima ancora il suo riavvicinamento a Dio e alla Chiesa nella parrocchia di Castel del Piano, lasciandosi guidare spiritualmente dal parroco, don Francesco Buono. È deceduto il 21 agosto 2014 dopo una lunga e difficile degenza al Policlinico “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, a seguito di un’operazione chirurgica al cuore, dopo aver scoperto una malformazione cardiaca.