Femminicidi: in Italia da inizio anno 34 vittime in ambito familiare/affettivo, in 25 casi assassinate dal partner o dall’ex

Dal 1° gennaio al 9 maggio 2021 sono stati commessi in Italia 91 omicidi, con 38 vittime di sesso femminile. Di queste, 34 sono state assassinate in ambito familiare/affettivo, in 25 casi dal partner/ex partner. Sono alcuni dei dati che emergono dall’ultimo report elaborato dal servizio Analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza.

Secondo i dati aggiornati settimanalmente emerge, rispetto al periodo 1° gennaio-9 maggio 2020, un leggero aumento (2%) nell’andamento generale degli omicidi volontari (da 89 a 91), a cui si contrappone un decremento delle vittime di genere femminile, che passano da 43 a 38 (-12%). Un incremento maggiore si registra per gli omicidi volontari commessi in ambito familiare/affettivo, che complessivamente passano da 48 a 55 (+15%) mentre le vittime di genere femminile scendono da 37 a 34 (-8%). Le donne vittime del partner o ex fanno registrare un aumento rispetto all’analogo periodo dell’anno 2020, passando da 24 a 25 (+4%).

Nella settimana del 3-9 maggio 2021 sono stati commessi 10 omicidi con 3 vittime donne; 2 gli omicidi consumati in ambito familiare-affettivo e, in entrambi i casi, la vittima è stata una donna.