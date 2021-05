Migranti: Lamorgese ha incontrato Musumeci e Martello. “Governo impegnato per limitare al massimo l’impatto sulle comunità locali”

(Foto ANSA/SIR)

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, con i quali ha avuto un confronto sulle esigenze dei territori più esposti ai flussi migratori irregolari via mare. Ne dà notizia il ministero dell’Interno spiegando che “nel corso del colloquio, la titolare del Viminale ha illustrato le molteplici iniziative che sono state avviate dal governo, a livello comunitario ed internazionale, da un lato per contrastare i flussi migratori irregolari e dall’altro per assicurare un effettivo meccanismo di solidarietà europeo per il ricollocamento dei migranti salvati in mare”.

Il ministro Lamorgese, prosegue la nota, “ha confermato l’impegno del governo per limitare al massimo l’impatto sulle comunità locali legato allo svolgimento delle necessarie procedure di assistenza dei migranti nelle fasi successive allo sbarco”. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le tematiche concernenti la sicurezza sanitaria delle strutture di accoglienza, con particolare riguardo agli interventi finalizzati ad assicurare l’attuazione delle misure anti Covid-19 e le modalità sia per l’attuazione delle misure previste per lo svolgimento del periodo di quarantena dei migranti sia per il loro trasferimento.

Lamorgese, conclude la nota, “ha apprezzato lo spirito di proficua collaborazione dimostrato dal presidente Musumeci e dal sindaco Martello, ai quali ha rinnovato la disponibilità del Viminale ad individuare soluzioni condivise in grado di fornire risposte concrete alle amministrazioni locali interessate”.