Editoria religiosa: Pordenone, dibattiti in presenza e da remoto, presentazioni di libri e omaggio a Dante nell’edizione 2021 di “Ascoltare, Leggere, Crescere”

Si svolgerà dal 23 settembre al 2 ottobre 2021 la 15ª edizione della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere”, promossa da Associazione Eventi di Pordenone. Una serie di appuntamenti avrà luogo in presenza – a Pordenone e in altre località del Friuli e del Veneto –, altri da remoto con diffusione sul web ed in tv, anche in base anche all’evoluzione della situazione epidemiologica e vaccinale dei prossimi mesi. Per la nuova edizione, concesso il patrocinio da parte del Pontificio Consiglio della Cultura, presieduto dal card. Gianfranco Ravasi, che si unisce all’ampia rete di partner della rassegna.

Già a buon punto la definizione di ospiti e calendario della manifestazione di incontri con l’editoria religiosa curata da Sandro Sandrin, sotto la direzione scientifica di don Giuseppe Costa. Approfondimenti saranno dedicati alle tematiche della crescita economica e sociale in chiave di sostenibilità. Se ne parlerà con alcuni giovanissimi changemaker che hanno preso parte al convegno internazionale svoltosi nel novembre scorso ad Assisi per lanciare il progetto “The Economy of Francesco”. Intorno alla questione del debito dei Paesi poveri e di come potrà condizionare il sistema socio-economico mondiale anche alla luce della pandemia, si confronteranno invece lord John Eatwell, presidente del Queen’s College di Cambridge, professore emerito di Politica finanziaria nella stessa Università, e Manoj Juneja, economista di origine indiana, vicedirettore esecutivo e direttore finanziario del World Food Programme dell’Onu. Si parlerà anche di femminicidio e di altre forme di violenza di genere e non. Tra gli altri argomenti, il populismo e l’informazione on line tra opportunità e rischi.

“Ascoltare, Leggere, Crescere” rimarcherà i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, con un incontro dal titolo: “Dante contro la finanza”. Si parlerà inoltre di donne della Bibbia viste da donne che leggono la Bibbia, in un convengo nazionale organizzato in collaborazione con il Coordinamento teologhe italiane, e che vedrà giungere a Pordenone 150 studiose. Alcuni affondi riguarderanno invece le due encicliche di Papa Bergoglio: la Laudato Si’ del 2015, letta in relazione alla figura di san Francesco, e poi la più recente Fratelli Tutti, dedicata all’amicizia tra i popoli. Infine, non mancheranno le consuete presentazioni dalla viva voce degli autori di libri di recente o imminente pubblicazione, editi da realtà di settore e non solo.