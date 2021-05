Diocesi: Termoli-Larino, il 15 maggio celebra i compatroni Primiano, Firmiano e Casto

La Chiesa di Termoli-Larino si prepara alla Festa dei santi martiri larinesi, Primiano, Firmiano e Casto, in programma sabato 15 maggio.

A metà maggio, infatti, ogni anno Larino ricorda i suoi martiri, Compatroni della città e della diocesi, che sacrificarono la propria vita nell’antico capoluogo frentano, mediante decapitazione, durante la persecuzione decretata da Diocleziano nel 303.

Domani si concluderà la novena con la celebrazione eucaristica delle 19 in cattedrale mentre anche quest’anno, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non si terranno le manifestazioni esterne, tra cui la caratteristica sfilata dei “Palii” (drappi di seta multicolori posti sulla sommità di aste di legno ad indicare il trionfo della fede). Nel giorno della Festa, alle 10.30 verrà celebrata una messa presso il santuario a loro dedicato. Alle 16.30, in cattedrale, il vescovo Gianfranco De Luca, presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale amministrerà il sacramento della Cresima ad alcuni giovani. Poi alle 19 verrà celebrata un’altra messa.