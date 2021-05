Giornata comunicazioni sociali: Cev, una campagna sui social per invitare a un impegno per il bene comune

Domenica 16 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore, si terrà la 55ª edizione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Nel suo messaggio per questa occasione, Papa Francesco ci invita a “comunicare incontrando le persone dove e come sono”, cioè “a lasciare le comodità per conoscere la realtà degli altri”, “perché per conoscere bisogna incontrare, permettere che colui che ho di fronte mi parli, lasciare che la sua testimonianza mi raggiunga”. A sottolinearlo è il Dipartimento per la comunicazione della Conferenza episcopale venezuelana (Cev), che, in questa occasione, sulla base del messaggio di Papa Francesco per questa giornata, realizza una campagna sui social network con la quale “cerca di evidenziare il coraggio di coloro che si dedicano al lavoro di annuncio della verità la denuncia delle ingiustizie”. L’obiettivo, si legge in una nota della Cev, “è motivare i comunicatori a un impegno sociale per il bene comune delle persone, basato sulla responsabilità formativa e informativa che ogni professionista della comunicazione ha, che influenza l’opinione pubblica e il pensiero critico nella società”.

La Commissione episcopale per la comunicazione della Cev riconosce “l’importanza della comunicazione come asse trasversale della società, pertanto la sua azione pastorale cerca di stimolare comunicatori che agiscono in senso positivo e invita coloro che partecipano ai mezzi di comunicazione sociale a indirizzare le loro politiche di comunicazione ‘verso la difesa e la promozione dei valori della persona, della famiglia, della corretta informazione e della libertà di espressione’, come affermato nel Consiglio plenario del Venezuela”.