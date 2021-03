Terra Santa: il programma completo delle celebrazioni della Settimana Santa

Processione delle Palme, Lavanda dei piedi, Via Crucis, Veglia pasquale e Messa pontificale nel giorno di Pasqua: è ufficiale il programma della Settimana Santa (rito latino) a Gerusalemme, preparato dalla Custodia di Terra Santa. Le celebrazioni si svolgeranno dal 28 marzo, Domenica delle Palme, al 5 aprile, Lunedì di Pasqua. Questo il programma completo pervenuto al Sir:

28 Marzo Domenica delle Palme. Ore 8.00 S. Sepolcro: Ingresso, Processione delle Palme e Messa stazionale. 14.30 Betfage: Processione delle Palme. 17.00 S. Sepolcro: Processione quotidiana.

29 Marzo Lunedì Santo. Ore 6.00 Cappella della V Stazione: Messe fino alle ore 8.00. Ore 7.00 S. Sepolcro (Calvario): Messa parrocchiale (lingua araba). Ore 8.00 S. Sepolcro: Messa solenne quotidiana. Ore 17.00 S. Sepolcro: Processione quotidiana. Ore 18.00 Betania: Messa solenne.

30 Marzo Martedì Santo. Ore 8.00 S. Sepolcro: Messa solenne con il canto della “Passione”. Ore 17.00 S. Sepolcro: Processione quotidiana.

31 Marzo Mercoledì Santo. Ore 8.00 Getsemani (Basilica dell’Agonia): Messa solenne con il canto della “Passione”. Ore 8.00 S. Sepolcro: Messa solenne con il canto della “Passione” e Processione quotidiana. Ore 10.00 S. Sepolcro: Venerazione della Colonna della Flagellazione nella Cappella dell’Apparizione. Ore 16.00 S. Sepolcro: Ufficio.

1 Aprile Giovedì Santo. Ore 8.00 S. Sepolcro: Messa della Cena del Signore (Lavanda dei piedi) e Processione solenne. Al termine della liturgia (verso le ore 12.00) si chiudono per tutta la giornata le porte della Basilica. Ore 14.45 S. Sepolcro: si aprono e si richiudono subito le porte della Basilica. Ingresso e Ufficio. Dopo l’Ufficio (verso le ore 18.00) si aprono e si richiudono subito le porte della Basilica. Ore 15.30 Celebrazione al S. Cenacolo e ‘pellegrinazione’ alle chiese di S. Giacomo apostolo e di S. Marco. Partenza da San Salvatore alle 15.10. Ore 20.00 S. Sepolcro: Si aprono le porte della Basilica e si richiudono subito alle 20.05. I Frati di San Salvatore entrano per l’Adorazione notturna. Ore 21.00 Getsemani: (Basilica dell’Agonia): “Ora Santa”. (22.00-24.00: Preghiera silenziosa privata).

2 Aprile Venerdì Santo. Ore 8.00 S. Sepolcro: si aprono (per la celebrazione) e si richiudono subito le porte della Basilica. Ore 8.15 Calvario: Celebrazione della Passione del Signore. Dopo la liturgia, verso le 10.30, le porte resteranno aperte. Ore 11.30 Via Crucis per la Via Dolorosa. Ore 16.00 S. Sepolcro: Ufficio. Ore 20.10 S. Sepolcro: Processione “funebre”.

3 Aprile Sabato Santo. Ore 7.30 S. Sepolcro: Veglia Pasquale. Ore 15.30 S. Sepolcro: Ingresso e Processione solenne. Ore 18.00 S. Sepolcro: Vespri di fronte all’Edicola. Ore 00.30 S. Sepolcro: Liturgia delle ore di fronte all’Edicola.

4 Aprile Domenica di Pasqua. Ore 7.30 S. Sepolcro: Ingresso semplice. Ore 8.00 S. Sepolcro: Messa pontificale e Processione solenne. Ore 17.00 S. Sepolcro: Processione quotidiana.

5 Aprile Lunedì di Pasqua. Ore 8.00 S. Sepolcro: Messa solenne quotidiana. Ore 10.00 Emmaus: Messa pontificale con benedizione del pane. Ore 14.30 Emmaus: Vespri. Ore 17.00 S. Sepolcro: Processione quotidiana.

(Tutti gli orari corrispondono all’ora legale).