Diocesi: Terni, domani messa del vescovo Piemontese per i lavoratori della Acciai speciali

In occasione della festa di san Giuseppe, domenica 21 marzo alle ore 16 nella cattedrale di Terni, il vescovo Giuseppe Piemontese presiederà la celebrazione in preparazione alla Pasqua per i lavoratori della Acciai speciali Terni e per il mondo del lavoro, insieme alle istituzioni civili e militari e rappresentanti dei lavoratori. “Tale celebrazione, a ricordo anche della storica visita di Papa Giovanni Paolo II a Terni nel 1981, vuole essere – spiega una nota della diocesi – un’occasione di preghiera, di memoria, di riflessione e di speranza per la città e, in particolare, per tutto il mondo del lavoro”. La celebrazione potrà essere seguita in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube della diocesi di Terni-Narni-Amelia. E in occasione del 40° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II all’acciaieria e alla città di Terni, il vescovo Giuseppe Piemontese ha pubblicato una lettera, indirizzata alla comunità civile ed ecclesiale, “per ricordare quell’importante momento storico e i temi trattati dal Papa sulla dignità del lavoro, la sicurezza del lavoro, dell’equo salario, perché, scrive mons. Piemontese, ‘vogliamo cogliere quelle perle che Papa san Giovanni Paolo II ha consegnato alla città, al mondo del lavoro e alla Chiesa. Vogliamo recuperarle perché forse non le abbiamo coltivate abbastanza, ma vogliamo anche guardare la realtà nella quale ci troviamo proiettarci in prospettiva, cercare di coltivare anche una visione, trovare spunti e suggerimenti per inventare e seguire vie di nuovo umanesimo e crescita sociale’” (https://www.facebook.com/diocesiterninarniamelia/).

Un altro evento del quarantesimo della visita del Papa a Terni sarà vissuto proprio all’interno delle Acciaierie il 15 maggio, nel piazzale delle Acciaierie dove Giovanni Paolo II incontrò gli operai, con la celebrazione della messa all’aperto.