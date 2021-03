Papa Francesco: oggi le nomine degli arcivescovi di Reggio Calabria-Bova e di Rossano-Cariati e dell’ausiliare di Roma

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Tre nomine, due di arcivescovi e una di vescovo ausiliare, per le Chiese in Italia, come è stato reso noto dal Bollettino della Sala Stampa vaticana. Oggi, infatti, Papa Francesco ha nominato arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova mons. Fortunato Morrone, del clero di Crotone-Santa Severina, finora parroco di San Leonardo di Cutro e docente di Teologia sistematica presso l’Istituto Teologico Calabro. Inoltre, il Santo Padre ha nominato arcivescovo dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati mons. Maurizio Aloise, del clero dell’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, finora pro-vicario generale. Infine, la nomina di un nuovo vescovo ausiliare per la diocesi di Roma: mons. Benoni Ambarus, del clero della medesima diocesi, finora parroco dei S.S. Elisabetta e Zaccaria a Valle Muricana e direttore della Caritas di Roma, assegnandogli la sede titolare di Tronto.