Fratelli tutti: Uisg, dal 26 marzo il ciclo d’incontri “Sisters Empowering Women”

Sinodalità, educazione, pace, economia, salute, cura e advocacy: saranno sette i temi affrontati nei sette appuntamenti in programma, ideati per avviare un dialogo con e tra le religiose che, nel mondo, vivono la “Fratelli tutti” e aprono strade di emancipazione e speranza attraverso la loro missione. Si tratta del ciclo di incontri on line dal titolo “Sisters Empowering Women – Un posto a tavola nello spirito di Fratelli tutti”, organizzato dall’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg).

Il primo incontro, che svilupperà il tema della sinodalità, si terrà venerdì 26 marzo, dalle ore 12 alle ore 14. Interverranno on line, dopo i saluti di suor Jolanta Kafka, presidente dell’Uisg, e di suor Carmen Ros, sotto-segretaria della Congregazione per la vita consacrata (Civcsva), suor Nathalie Becquart, sotto-segretaria del Sinodo dei vescovi, e suor Gloria Liliana Franco Echeverri, presidente della Confederazione latino-americana dei religiosi (Clar). A moderare l’incontro sarà Elisabeth Beton Delègue, ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede.

La diretta live è su: www.youtube.com/c/UISGRome. Per questo incontro sarà disponibile la traduzione in italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese, polacco, tedesco e arabo. Le prossime date dell’evento Sisters Empowering Women sono 27 aprile, 3 e 25 giugno, 8 e 15 luglio.