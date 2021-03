Diocesi: Grosseto, domani Giornata di preghiera e sensibilizzazione per la costruzione della nuova sede Caritas

“Sogniamo insieme questa nuova casa della carità sul nostro territorio!”. È l’appello del vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni, che per domenica 21 marzo, ultima di quaresima, ha indetto una Giornata di preghiera e sensibilizzazione per la costruzione della nuova sede di Caritas diocesana.

La struttura sorgerà in via Pisa e diventerà non solo il nuovo spazio, più accogliente e bello, per alcuni servizi storici (mensa, docce, centro di accoglienza, centro d’ascolto, bottega della solidarietà), ma diventerà anche il punto di snodo per la preziosa attività che svolgono i centri di ascolto parrocchiali.

“Proprio nei giorni scorsi – dice don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi – assieme al vescovo, a don Enzo Capitani e a Luca Grandi abbiamo incontrato i referenti dei volontari che, nelle nostre parrocchie cittadine e non solo, portano avanti un servizio silenzioso di prossimità verso tante persone. Dalla loro voce abbiamo raccolto il racconto di una rete di carità che cerca, in questo momento tanto difficile, di stringere ancor più le maglie perché nessuno resti fuori. Non riusciamo ad arrivare a tutti e a dare sempre le risposte di cui ci sarebbe bisogno, ma dobbiamo dire grazie a questi laici che settimanalmente portano avanti una presenza di carità a nome di tutta la comunità cristiana, per la quale la carità non è solo un fare, ma prima di tutto un modo di essere aperti al mondo”.

Le difficoltà burocratiche non mancano, così come quelle economiche per un investimento che si aggira sui 2 milioni di euro. “Tuttavia – continua don Gentili – non si tratta tanto di raccogliere fondi, quanto di fare in modo che questo progetto sia sentito da ogni comunità come un sogno di tutti. Per questo domenica 21 sarà una giornata dedicata a questo scopo”.

Intanto, le offerte libere già pervenute superano i 30mila euro, mentre mercoledì pomeriggio una delegazione dell’Azione Cattolica diocesana ha consegnato al vescovo e a don Enzo Capitani 2mila euro raccolti tra i ragazzi dell’Acr e gli adulti dell’associazione in occasione del mese della pace che quest’anno aveva per tema: “La pace fa notizia!”.

La prima pietra potrebbe esser posta già prima dell’estate. Ricordiamo che nel sito diocesano è stata aperta un’apposita “finestra” chiamata “Sulla strada. Progetto per la nuova sede di Caritas” dove è possibile raccogliere tante informazioni sul lavoro di Caritas diocesana e dei centri d’ascolto parrocchiali, mentre sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della diocesi è possibile rivedere la puntata di «Dentro i nostri giorni» dedicata al progetto.