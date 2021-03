Rai Due: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata ai “Miracoli”

Nulla è impossibile alla fede. Guarigioni inspiegabili, eventi straordinari, sono la prova che i miracoli accadono. Sarà questo il tema al centro di “Sulla Via di Damasco”, programma di Vito Sidoti in onda domenica 21 marzo, alle 8.40 su Rai Due. A parlarne con Eva Crosetta sarà don Antonio Rizzolo, direttore di “Famiglia Cristiana” e “Credere”. Nel corso della puntata si entrerà dentro il mistero dello straordinario, mettendo in luce racconti ed esperienze che dicono qualcosa riguardo la presenza di Dio nella storia. In apertura l’incredibile guarigione di Francesco, salvato dall’acqua di Madre Speranza. Suor Luigina Traverso, subito dopo, racconterà il suo miracolo a Lourdes: medici e terapie non erano bastati a risolvere la sua situazione. Storie come queste superano la cronaca e scuotono l’esistenza. È quello che è accaduto anche a Stefano Vitali, di Rimini, che, nel pieno della carriera, ha incontrato la disperazione e l’oscurità in una malattia grave e incurabile. La sua cartella clinica è stata acquisita per la causa di beatificazione di Sandra Sabattini, la donna invocata da don Oreste Benzi per la sua guarigione e conversione. “C’è un miracolo continuo – ha affermato don Rizzolo – che è quello della presenza di Dio vicino a noi. C’è il miracolo quotidiano della vita, il miracolo dell’amore che si ripete grazie alle nostre parole e ai nostri gesti”.