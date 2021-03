Santa Sede: Saverio Capolupo nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Maria Monti

In data odierna la Santa Sede ha nominato il gen. Saverio Capolupo, ex-comandante generale della Guardia di Finanza, presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Maria Monti, ente proprietario e gestore dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (Idi-Irccs) di Roma. Lo rende noto oggi il Bollettino della Sala Stampa vaticana. “Subentra a padre Giuseppe Pusceddu, superiore provinciale della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, presidente ad interim dal 12 novembre 2020, al quale vanno sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi”, si legge nel comunicato.

“La Santa Sede continua a manifestare la sua vicinanza e il suo sostegno alla Fondazione e alle sue opere, che perpetuano l’eredità di p. Monti attraverso la sollecita cura dei sofferenti e la fraterna attenzione alle loro necessità”.