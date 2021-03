Diocesi: Trento, al via lunedì gli incontri on line “Nuove parole per un mondo nuovo. Strumenti per narrare la migrazione oggi”

Nella arcidiocesi di Trento nasce, da una richiesta del territorio – gruppo missionario di Taio e Coredo in val di Non – ma assume rilevanza diocesana, la proposta formativa on line al via lunedì 22 marzo sul tema “Nuove parole per un mondo nuovo. Strumenti per narrare la migrazione oggi”. Quattro incontri con relatori di spicco che leggeranno il fenomeno migratorio sotto varie angolazioni: il biblista Gregorio Vivaldelli (22 marzo), il giornalista Luciano Scalettari, (29 marzo), l’antropologa Cristina Molfetta (12 aprile) e Martina Camatta, formatrice del Centro cooperazione internazionale (19 aprile).

Il ciclo di formazione “Nuove parole per un mondo nuovo” è coordinato dal Servizio diocesano per la pastorale delle migrazioni e da Accri.