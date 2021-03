“A Sua immagine”: oggi in studio don Ciotti per ricordare l’incontro del Papa con i familiari delle vittime delle mafie. Domani focus su Madre Teresa

Ritorna oggi “A sua immagine” su Rai Uno, alle 15.45. Una puntata che verrà aperta con il ricordo di un evento: il 21 marzo 2014, in occasione della 19ª Giornata della memoria e dell’impegno promossa da “Libera”, Papa Francesco ha incontrato centinaia di familiari delle vittime innocenti delle mafie. A 7 anni da quell’incontro, “Libera” celebrerà in maniera diversa la 26ª Giornata della memoria e dell’impegno 2021. Al posto della marcia saranno coinvolti i luoghi della cultura attraverso una “staffetta della memoria”. A parlarne in studio con la conduttrice Lorena Bianchetti ci sarà don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di “Libera”, per raccontare le mafie e la corruzione attraverso le storie di quanti hanno pagato con la vita il prezzo della giustizia e della legalità. Tra queste, quella di Margherita Asta, in collegamento da Parma, che ha perso la madre e i suoi due fratelli nella strage di Pizzolungo. A seguire, “Le ragioni della speranza” con il ritorno di fra Daniele Randazzo, frate del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, da anni impegnato nel quartiere Primavalle di Roma. Da oggi, inizia un percorso sui passi di san Francesco d’Assisi, tra Lazio, Toscana e Umbria. Punto di partenza il santuario di Greccio, nella Valle Santa reatina, dove Francesco rievocò l’Incarnazione di Gesù insieme alla gente del posto.

Domani, dalle 10.30, “A Sua immagine” dedica la puntata domenicale alla fede e alle difficoltà che ognuno incontra ogni giorno, ai dubbi che inevitabilmente chiedono risposte, oppure alla sensazione del “silenzio di Dio” di fronte alla nostra richiesta di attenzione. Si tratta di un’esperienza non che anche i grandi santi hanno provato. E tra loro, come simbolo di quella lotta quotidiana, è stata scelta Madre Teresa di Calcutta, che al “silenzio di Dio” e ai dubbi inevitabili che ne conseguono ha dato un nome: la notte oscura. A parlarne in studio con Lorena Bianchetti, Enzo de Caro, attore che l’ha conosciuta e che ha interpretato il ruolo di suo padre nella fiction dedicatale, Marina Ricci, giornalista e scrittrice, che è andata in India per incontrarla per la testata giornalistica per cui lavorava e, nonostante non sia riuscita a farlo, ha visto quel viaggio cambiarle radicalmente la vita; infine Ezio Aceti, psicologo ed educatore. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine”, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno, trasmessa dalla cattedrale di Viterbo. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco.