Fratelli tutti: Città dell’uomo, un ciclo di incontri sull’enciclica. Il 22 marzo webinar su “Popolo e populismi”

“Popolo e populismi”: è il titolo del webinar proposto dall’associazione Città dell’uomo per lunedì 22 marzo: relatore lo storico Paolo Corsini. L’enciclica “Fratelli tutti” è il punto di partenza del modulo di formazione, in corso in questi mesi: cinque incontri on line su Zoom. Dopo l’incontro di febbraio su “Fraternità e democrazia”, ora si parla di populismi. Il 13 aprile sarà la volta di “La politica degli algoritmi” (Michele Nicoletti), il 3 maggio “Big data e fake news: la comunicazione politica al tempo dei social” (Fausto Colombo), il 7 giugno “Democrazia illiberale? Un ossimoro” (Damiano Palano). Gli incontri si svolgono dalle 18.45 alle 20. Per partecipare al ciclo di incontri è necessario registrarsi a questo link.