Diocesi: mons. Morrone arcivescovo eletto di Reggio Calabria-Bova. Mons. Fiorini Morosini (amm. apostolico), “pronti a collaborare con lui”

“Ringraziamo il Santo Padre per questa designazione, che accogliamo con devozione, mentre ci congratuliamo col nuovo pastore per questa nomina che premia un lungo servizio prestato non solo alla Chiesa diocesana di Crotone–Santa Severina, ma a tutte le Chiese di Calabria”. Lo ha detto mons. Giuseppe Fiorini Morosini, amministratore apostolico di Reggio Calabria-Bova, annunciando alla comunità diocesana la nomina del nuovo pastore, mons. Fortunato Morrone. “Gli ho già espresso i miei auguri – ha detto mons. Morosini -; esprimiamo la nostra gioiosa accoglienza e la piena disponibilità a collaborare con lui, mettendo in atto le sue indicazioni pastorali”.