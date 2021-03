Missionari martiri: 21 e 24 marzo due webinar della Fondazione Missio. Focus su Brasile ed Etiopia

“Vite intrecciate”: è il titolo complessivo di due webinar promossi dalla Fondazione Missio in vista e in occasione della Giornata missionari martiri. Domenica 21 marzo, alle ore 19, al centro dell’attenzione vi sarà il Brasile, con un confronto online tra Gabriella Romano, missionaria della diocesi di Brescia, don Roberto Ferranti, coordinatore della pastorale per la mondialità della diocesi di Brescia, don Giuseppe Pizzoli, direttore della Fondazione Missio. Mercoledì 24 marzo, sempre alle 19, sarà la volta dell’Etiopia. L’incontro on-line sarà guidato da Giovanni Rocca, segretario nazionale di Missio Giovani. Parteciperanno don Stefano Ferraretto, la laica fidei donum Elisabetta Corà e don Nicola De Guio dall’Etiopia, e don Giuseppe Ghirelli della diocesi di Anagni-Alatri, rientrato di recente dall’Etiopia. Gli appuntamenti saranno sulla piattaforma Cisco Webex e in diretta Facebook e Instagram.