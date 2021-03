Giovani: Pompei, pubblicato il libro “Se anche la fede è tra le Stranger things” di don Ivan Licinio

“Se anche la fede è tra le stranger things”, ultimo libro di don Ivan Licinio, vice rettore del santuario di Pompei, si presenta come un dialogo con i giovani sui temi significativi della fede a partire da un originale punto di vista: le serie tv.

Edito da Effatà, il volume permette di condividere con i giovani la gioia di aver incontrato Cristo. Tanti gli interrogativi ai quali il sacerdote cerca di dare risposta, partendo dalle trame di alcune delle serie tv più seguite dai ragazzi e analizzandone i protagonisti, le loro storie, i loro modi di affrontare le situazioni, nelle quali i giovani spesso si identificano. Ad accompagnare la lettura, la voce off di Papa Francesco e la sua lettera ai giovani Christus vivit e citazioni bibliche che si incontrano nello scorrere le pagine. “Questo mio piccolo contributo – dice il giovane sacerdote – spero possa essere di aiuto per realizzare il sogno di una Chiesa sempre più con i colori dei giovani. Ho immaginato ogni capitolo come una stagione della vita e per descriverla utilizzerò una o più serie fra quelle di maggior successo. Ogni stagione/capitolo avrà i suoi episodi/paragrafi e un trailer iniziale: servirà a introdurre il tema principale che affronteremo, oltre che a sintetizzare la trama della serie tv scelta. Gli #hashtag rimandano ai temi secondari di cui si parla nella stessa stagione/capitolo”.