Coldiretti: morto don Paolo Bonetti, consigliere ecclesiastico nazionale

Don Paolo Bonetti

Si è spento a Gorizia don Paolo Bonetti, consigliere ecclesiastico nazionale della Coldiretti. “Una notizia che ha sconvolto la Confederazione, i territori e quanti hanno avuto modo di conoscere un sacerdote di grande umanità e di raffinata intelligenza”, si legge in una nota dell’associazione agricola.

“Don Paolo ricopriva dal 1986 il ruolo di consigliere ecclesiastico provinciale della Coldiretti Gorizia, mentre dal 1999 aveva assunto quello regionale del Friuli Venezia Giulia. Nel novembre del 2012 era arrivata la nomina consigliere ecclesiastico nazionale, disposta dal Consiglio episcopale permanente della Cei”, ricorda la nota.

“La forza, la capacità di impegno, l’assunzione di responsabilità di Coldiretti vengono da lontano – diceva in un passo del suo discorso di insediamento -. Partendo dalla sua storia possiamo aprirci a un realismo fiducioso, frutto del suo patrimonio etico e spirituale, bussola per muoverci sui nuovi scenari senza disperdere gli orizzonti valoriali”.

“La Coldiretti perde un grande grandissimo uomo e dirigente che rimarrà per sempre nel nostro cuore”, ha affermato il segretario generale della Coldiretti, Enzo Gesmundo, mentre il presidente, Ettore Prandini, lo ha ricordato come “esempio di vita che nei momenti più difficili ha sempre trovato le parole e i gesti giusti per spronarci ad andare avanti”.

I funerali di don Paolo si celebreranno lunedì 22, alle ore 11, presso la parrocchia di Maria SS. Regina, a Gorizia. Il feretro sarà esposto dalle 8.30 alle 10 per l’ultimo saluto. I funerali saranno trasmessi anche in streaming sul canale predisposto dall’arcidiocesi di Gorizia. La salma sarà poi trasferita a Gradisca di Isonzo dove verrà sepolta nella tomba di famiglia.