Papa Francesco: nomina mons. Maurizio Aloise arcivescovo di Rossano-Cariati

Papa Francesco ha nominato arcivescovo dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati mons. Maurizio Aloise, del clero dell’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, finora pro-vicario generale. Lo rende noto, oggi, il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede.

Mons. Maurizio Aloise è nato il 20 aprile 1969 a Catanzaro, nell’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito il diploma di scuola superiore presso l’Istituto d’arte di Squillace ed è entrato nel Seminario diocesano. Ha svolto gli studi di Teologia presso l’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro, ottenendo il baccellierato. Dopo l’ordinazione sacerdotale ha approfondito gli studi di Morale sociale e ha studiato Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma.

Ordinato presbitero per l’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace il 18 novembre 1995, ha svolto attività pastorale come amministratore parrocchiale di San Nicola Vescovo a Gagliato e come viceparroco di Santa Maria della Pietra a Chiaravalle Centrale. Nella parrocchia di Gagliato, nel 1997, collaborando con i volontari delle Caritas parrocchiali e con le organizzazioni civili coinvolte, ha coordinato l’accoglienza dei profughi curdi sbarcati sulle coste di Soverato; dal 1999 è stato co-parroco moderatore di Santa Maria delle Nevi a Girifalco e direttore dell’Ufficio Vocazioni diocesano. In seguito è stato amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta a Zagarise e di San Nicola di Bari a Cardinale. Da un anno è vicepresidente della Fondazione Betania onlus di Catanzaro. Finora è stato parroco di Santa Domenica V.M. e rettore del santuario diocesano Santa Maria delle Grazie a Torre di Ruggiero e dal 2011 pro-vicario generale. È stato membro di diversi organismi diocesani.