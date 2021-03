Povertà: Orte, la parrocchia dei SS. Giuseppe e Marco lancia l’iniziativa delle “scatole solidali” di Pasqua

Saranno consegnate in parrocchia domani, domenica 21 marzo, le scatole solidali che le famiglie di Orte Scalo (Vt) destineranno alle persone in difficoltà del proprio territorio. È stata infatti la parrocchia dei Santi Giuseppe e Marco a lanciare l’iniziativa “Scatole di Pasqua” in vista delle festività. “Il progetto è stato pensato per la Quaresima 2021 – spiegano dalla parrocchia – e nasce in collaborazione con la Caritas. Vede inoltre l’adesione di molti esercizi commerciali di Orte Scalo, che ringraziamo per il proprio contributo all’iniziativa”. A fine febbraio, al termine della messa ogni famiglia ha ricevuto una scatola vuota ed è stata invitata a riempirla con un biglietto di augurio di buona vita, un prodotto per la cura del corpo, generi alimentari a lunga conservazione, un uovo di Pasqua e un buono spesa da poter consumare in uno dei negozi aderenti al programma. Negozi di alimentari, elettronica, ma anche parafarmacie, macellerie e forni hanno dato la possibilità di ritirare i buoni da inserire nella scatola per consegnarli poi ai poveri. “Abbiamo voluto pensare a una ‘Pasqua solidale’, chiedendo a chi partecipa un gesto di gentilezza, lasciando spazio alla fantasia di ognuno su cosa inserire all’interno. Unica condizione necessaria è quella di mettere il cuore in questo gesto importante all’interno del cammino quaresimale”, concludono dalla parrocchia dei SS. Giuseppe e Marco.