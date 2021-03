Cina: Centro Pime Milano, oggi per i bambini appuntamento su Zoom per conoscere storie millenarie e tradizioni

Ascoltare storie affascinanti giocando a fare gli artisti con cartoncini e carta da forno. L’appuntamento è offerto dal Museo Popoli e Culture del Centro missionario Pime di Milano, oggi, sabato 20 marzo, dalle 11 alle 12. Pensato per i bambini dai 6 agli 11 anni, l’appuntamento dal titolo “Paesaggi montuosi e nebbie cinesi”, per la serie “Al Museo in famiglia”, si potrà seguire on line sulla piattaforma Zoom. Gli esperti del Pime racconteranno delle leggende millenarie sulle maestose montagne protagoniste di molte opere della tradizione cinese, abiti, dipinti e fotografie conservate al Museo. “Considerate da sempre dimora delle divinità immortali, queste vette compaiono sospese fra nubi fluttuanti, con i loro picchi dalle forme insolite avvolte da nebbie delicate. A seguire i piccoli partecipanti saranno invitati a lasciarsi ispirare realizzando un loro paesaggio con l’aiuto di fogli di carta da forno e della loro fantasia”, si legge in una nota.

Il Pime è il più antico istituto missionario italiano. Nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento Pime milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro da 600 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età. Il Pime pubblica anche la rivista Mondo e Missione. L’Ufficio Educazione Mondialità del Pime organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori. Tutte le info sul sito www.pimemilano.com.