Papa Francesco: sarà l’arcidiocesi di Quito la sede del 53ª Congresso eucaristico internazionale nel 2024

Papa Francesco “ha approvato l’indicazione dell’arcidiocesi di Quito (Ecuador), quale sede del 53ª Congresso eucaristico internazionale che si terrà nell’anno 2024, in occasione del 150° anniversario della consacrazione di quel nobile Paese al Sacro Cuore di Gesù. Tale grande riunione ecclesiale manifesterà la fecondità dell’Eucaristia per l’evangelizzazione e il rinnovamento della fede nel continente Latino-americano”. Lo rende noto un comunicato del Pontificio Comitato per i Congressi eucaristici internazionali, pubblicato oggi nel Bollettino della Sala Stampa vaticana.

Nel frattempo, precisa il comunicato, “prosegue la preparazione del prossimo Congresso Eucaristico Internazionale previsto a Budapest (Ungheria) dal 5 al 12 settembre 2021”.