Diocesi: Rimini, domani la Giornata per le famiglie

Come ogni anno, durante il periodo della Quaresima, la diocesi di Rimini organizza la “Giornata per le famiglie”, ricorrenza dedicata alla riflessione sul sacramento del matrimonio e sul valore della fedeltà per sposi e fidanzati. L’appuntamento di quest’anno, dal titolo “L’amore della coppia segno della presenza viva di Gesù”, non potrà però offrire i consueti momenti di incontro e di scambio di testimonianze tra le numerose famiglie della comunità riminese, dovendo inevitabilmente fare i conti con la pandemia e con le misure anti contagio messe in campo. I confronti e i dialoghi, dunque, avverranno tutti “a distanza”: l’appuntamento è per domenica 21 marzo, dalle 16 alle 18, sulla piattaforma Zoom, alla quale sarà possibile collegarsi attraverso il link di iscrizione rintracciabile sul sito www.diocesi.rimini.it/famiglia (oppure telefonando al numero 328.8772700).

“La proposta è rivolta agli sposi che hanno ricevuto il sacramento con rito religioso – spiegano Gianluca e Simona Pesaresi, responsabili dell’Ufficio di pastorale familiare diocesano – ma anche alle famiglie in generale: a chi è sposato con rito civile in Comune, alle coppie di conviventi, ai risposati. Ci rivolgiamo alla coppia come segno di qualcosa di più grande. Dove c’è amore, sincero, puro, totale e fecondo, là c’è sempre la presenza di Gesù. Questa assume pienezza nel sacramento del matrimonio, ma quasi come una profezia è presente in ogni unione tra uomo e donna, anche se non è maturata a compimento o ha incontrato qualche sorta di fragilità”. Relatore della Giornata è don Renzo Bonetti, presidente della Fondazione “Famiglia Dono Grande”, esperto di pastorale familiare e matrimonio.

“La Giornata è riproposta ogni anno perché è bello ritrovarsi come famiglie, è bello che le famiglie stiano insieme – aggiunge don Gianpaolo Bernabini, assistente religioso dell’Ufficio Famiglia –. Condividere gioie e fatiche, ciascuno con la propria sensibilità, è un grande valore e fonte di arricchimento per tutti”.