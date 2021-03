Coronavirus Covid-19: Altamura, le disposizioni dell’arcivescovo per la Settimana Santa in seguito alla collocazione della Puglia in “zona rossa”

Niente processione nella Domenica delle Palme, Messa Crismale rimandata a data da destinarsi. Lo dispone l’arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, mons. Giovanni Ricchiuti, nella sua determinazione alla luce del decreto legge del 12 marzo 2021, che introduce nuove misure urgenti per il contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid-19, valide su tutto il territorio nazionale, e che colloca la regione Puglia nella “Zona rossa” fino al prossimo 6 aprile. Il presule dispone, inoltre, che tutte le celebrazioni, come anche l’eventuale adorazione eucaristica o la lectio divina, devono concludersi entro le 21.30, compatibilmente con il coprifuoco dalle 22 alle 5. I fedeli vi potranno partecipare, muniti di autocertificazione.

In particolare, per quanto riguarda la Settimana Santa, nella Messa “In Coena Domini”, il Giovedì santo, l’arcivescovo determina che non si svolga il rito della lavanda dei piedi. Il Venerdì Santo, nella celebrazione “In Passione Domini”, nella preghiera universale, disposta l’introduzione dell’intenzione di preghiera “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti”. “Si ometta l’atto di adorazione della Croce mediante il bacio da parte dei fedeli; si può valutare l’adorazione silenziosa della Croce da parte dei fedeli, mantenendo le debite distanze, facendo l’inchino davanti ad essa o, eventualmente, mettendosi in ginocchio, mentre il sacerdote la tiene elevata”. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario compatibile con il coprifuoco, con inizio non prima delle 19.30. Decisa la sospensione, in via precauzionale di tutte le attività catechetiche in presenza, sia per quanto riguarda la catechesi in preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana sia per quanto riguarda la catechesi dei giovani, dei fidanzati in preparazione al matrimonio, delle famiglie e degli adulti appartenenti alle diverse aggregazioni laicali. Consigliata, infine, la catechesi in modalità on line e le riprese in streaming delle celebrazioni in diretta, mai in differita.