Diocesi: Milano, meditazioni dell’arcivescovo Delpini dal cenacolo di Leonardo. Quattro suoi racconti interpretati da attori. Vicinanza al settore artistico

Da domenica 21 e fino al 31 marzo si concluderà con lo sfondo del Cenacolo di Leonardo da Vinci il ciclo di meditazioni “Epiousios, il pane di oggi”, proposto dall’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini per accompagnare i fedeli durante tutta la Quaresima. E da domenica 28, nei primi quattro giorni della Settimana Santa, all’appuntamento di preghiera quotidiano seguirà la lettura di altrettanti racconti, scritti dallo stesso arcivescovo e affidati alla voce di due attori, Arianna Scommegna e Alessandro Castellucci, che interpreteranno i testi da due palcoscenici milanesi. “In questa iniziativa – spiega un comunicato della diocesi ambrosiana – si è voluto mettere simbolicamente al centro dell’attenzione alcuni spazi in cui si fa cultura, duramente penalizzati dalle misure di contrasto al contagio: un gesto che intende esprimere la preoccupazione della Chiesa milanese affinché questi luoghi possano presto tornare a operare”. “Insieme a musei, ai teatri e ai cinema sono chiuse anche le mille sale di comunità presenti in tutta Italia, di cui 200 solo nella diocesi di Milano – osserva don Gianluca Bernardini, presidente nazionale dell’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) –. Luoghi che soprattutto nei piccoli centri e nelle periferie sono spesso gli unici presidi culturali esistenti. Una situazione che ci preoccupa ma che speriamo possa finire il prima possibile e consentire una prossima ripartenza”.

