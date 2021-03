Anziani: Auser Caserta, al via il XII premio letterario Filo d’Argento 2021

L’Auser Caserta promuove la dodicesima edizione del premio letterario Filo d’Argento, con il sostegno di tre librerie del territorio. Tre le sezioni previste nel bando: prosa, poesia e versi in dialetto napoletano. Il tema da trattare è assolutamente libero. Ai vincitori tanti libri e un Kindle Paperwhite.

Gli elaborati inediti, vanno inviato esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: filodargento2021@libero.it indicando il titolo, i propri dati anagrafici e un recapito telefonico. È possibile partecipare a più sezione con una sola opera per sezione. C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare.

La premiazione si svolgerà il 4 giugno, alle ore 17, con una diretta sulla pagina Facebook di Auser Caserta. Tutte le opere dichiarate vincitrici nella cerimonia di premiazione on line saranno pubblicate il 7 giugno sulla pagina Facebook dell’Auser e parteciperanno alla selezione di un premio speciale. All’opera più gradita e cliccata dai visitatori della pagina Facebook sarà attribuito, il 30 giugno, il premio” Riconoscimento on line – Premio Unico Filo d’ Argento Auser – Caserta 2021”.

Il circolo Auser di Caserta, spiega una nota, ha una particolare vocazione letteraria, conta, infatti, un nutrito gruppo di poeti, un gruppo di lettura, uno di lettura e scrittura con varie pubblicazioni all’attivo. “La nostra esperienza e le buone pratiche stanno ulteriormente maturando e, rispetto agli anni precedenti, si registra un bell’elemento di novità: il dialogo con altri circoli Auser – racconta Anna Parente responsabile del circolo Auser -. Infatti a ottobre 2020 è nato il gemellaggio dei due gruppi di lettura e di scrittura delle Auser di Caserta e di Lurago d’Erba (Como) con attività comuni ovviamente on line”