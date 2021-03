Matrimonio e famiglia: Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II, Philippe Bordeyne è il nuovo preside

Philippe Bordeyne è il nuovo preside del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia (Jp2). Lo ha annunciato l’arcivescovo Vincenzo Paglia nel corso dell’incontro Il nostro amore quotidiano organizzato dall’Istituto insieme al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e la diocesi di Roma che ha inaugurato l’anno Famiglia Amoris Laetitia.

Philip Bordeyne è attualmente rettore dell’Institute Catholic de Paris e succede a mons. Pierangelo Sequeri, che guida l’Istituto dal 15 agosto 201, e che continuerà a ad insegnare al Jp2.

Mons. Bordeyne, 61 anni, specialista in teologia morale, ecumenismo ed ermeneutica teologica del Concilio Vaticano II, è stato tra l’altro, dal 2006 al 2011, decano del Theologicum, mentre nel 2015 Papa Francesco lo ha nominato esperto per il Sinodo dei Vescovi sulla Missione della Famiglia nella Chiesa e nel mondo.

Tra i suoi libri “Portare la legge a compimento. Amoris Laetitia sulle situazioni matrimoniali fragili”, pubblicata nel 2018 dalla Libreria Editrice Vaticana. Inizierà il suo mandato a settembre 2021.