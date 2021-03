Omicidio Alpi-Hrovatin: Fico (presidente Camera), “cronisti onesti e rigorosi. Pubblicare atti commissione d’inchiesta”

“Il 20 marzo 1994, a Mogadiscio, un commando uccideva Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Erano lì per raccontare la guerra, il traffico d’armi e di rifiuti tossici. Nonostante le indagini e il lavoro della Commissione d’inchiesta non abbiamo ancora verità e giustizia”. Lo scrive sui social Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, per poi commentare: “Abbiamo nei loro confronti un debito di riconoscenza: onoriamolo proseguendo il lavoro di pubblicazione degli atti delle commissioni d’inchiesta. L’autorevolezza di uno Stato e la sua credibilità dipendono dal rispetto e dalla memoria riservata ai cronisti più onesti e rigorosi”.