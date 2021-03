Adozioni: Ciai, al via marzo un percorso per il benessere psicologico delle neo-mamme

Si chiama la “Spa delle mamme” ma non c’è l’acqua termale e nemmeno la sauna: è un percorso di benessere per aiutare le neo-mamme adottive a ridefinire equilibri a livello personale, nelle relazioni con il partner e con la famiglia d’origine e a collocarsi in modo nuovo rispetto contesto esterno. Lo propone Ciai, che di adozione si occupa da più di 52 anni (primo ente autorizzato in Italia), grazie alla collaborazione con due psicologhe e psicoterapeute. “Nell’incontro con la specifica realtà di un figlio e nel rapporto quotidiano con lui – spiega Ciai – possono emergere diverse emozioni: gioia e soddisfazione, ma anche delusione, sconforto e sentimenti di inadeguatezza. Inoltre, il momento storico attuale, caratterizzato da incertezze e dalla sospensione di momenti di incontro e di luoghi di aggregazione, può sollevare preoccupazioni aggiuntive e un carico maggiore per le mamme nella cura dei figli”. Per questo, Ciai propone uno spazio di ascolto e di confronto per le mamme, in cui raccontare la propria esperienza e condividere, in un contesto accogliente e specialistico, gioie e difficoltà della maternità. Il percorso prevede tre incontri on line, il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00, che coinvolgeranno un piccolo gruppo di mamme che hanno adottato negli ultimi tre anni sia attraverso l’adozione internazionale che nazionale. Conduttori: le psicologhe e psicoterapeute Giovanna Beck e Carla Miscioscia, entrambe consulente Ciai. Le date: 20 marzo, 10 aprile, 24 aprile. Per informazioni sui costi e iscrizioni scrivere a formazione@ciai.it Il programma completo è scaricabile qui https://bit.ly/3t4kM3r.