Quaresima: mons. Spinillo (Aversa), “se impariamo a obbedire all’amore di Dio saremo come il seme che si perde nella terra per far fiorire una dimensione di vita nuova”

“La Gloria a cui il Signore allude è l’essere crocifisso, offrire la vita perché fiorisca qualcosa di nuovo”: così mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, commenta il Vangelo della quinta domenica di Quaresima, in un video messaggio a proposito dell’annuncio di Gesù: “È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato”. “Conosciamo tanto bene l’espressione del chicco di grano che, se muore nella terra, lì porta il suo frutto. È quanto avviene con l’incarnazione: il Figlio di Dio s’immerge totalmente nell’umanità, è il seme che diventa terra egli stesso”, aggiunge il presule che ci invita a riflettere anche sulle parole dell’apostolo Paolo: Cristo ha offerto tutto se stesso in obbedienza, imparando pienamente ad essere figlio. “Se impariamo ad obbedire all’amore di Dio, che si è donato totalmente all’umanità, anche noi saremo come quel chicco di grano che cade nella terra e si perde in essa per rifiorire in una dimensione di vita nuova. Ecco, questa è la Pasqua”.