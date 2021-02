Migranti: Caritas-Migranti-Missio Marche, al via raccolta fondi per emergenza nei Balcani

Le Caritas diocesane delle Marche, la Commissione regionale Migrantes e la Commissione regionale Missio, esprimono preoccupazione e attenzione per le condizioni dei migranti “che cercano di arrivare in Europa senza possibilità di accedere a vie legali di ingresso”. Di fronte a questa catastrofe umanitaria si uniscono all’appello di Caritas italiana in collaborazione con altre realtà no profit presenti in Bosnia Erzegovina e lungo la rotta balcanica e chiedono “di sostenere le raccolte fondi destinate all’acquisto direttamente presso le comunità di cibo e di abbigliamento invernale (scarpe, giacche a vento, sciarpe, cappelli) e soprattutto di legna da ardere; di informarsi e informare”. Raccomandano inoltre “di non avviare raccolte di beni materiali dall’Italia. Tutti i prodotti necessari sono acquistabili direttamente in loco. In questo modo si evitano i tempi del trasporto e la difficoltà per gli operatori di dover gestire i prodotti all’interno di una situazione già critica”. A questo scopo è stata attivata una raccolta fondi: Regione ecclesiastica Marche Caritas regionale (Iban: IT92Y0306909606100000063560 Causale: emergenza rotta Balcani)