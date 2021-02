Venezuela: mons. Azuaje (vescovi), “la fraternità, un valore per tutto il mondo”

“Una giornata per riflettere sulla qualità e il valore delle relazioni per l’essere umano e l’intera società”: è questo lo scopo della Giornata internazionale della fraternità che si celebra oggi secondo monsignor José Luis Azuaje Ayala, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Conferenza episcopale del Venezuela. “Relazioni tra Paesi, culture, religioni, persone, così come l’impegno per costruire fraternità nel mondo intero”, precisa monsignor Azuaje. “Siamo tutti chiamati alla fraternità come valore fondamentale – afferma -. A livello di Chiesa cattolica Papa Francesco ci ha regalato l’enciclica Fratelli tutti con grandi proposte per raggiungere la fraternità e l’amicizia sociale”. Il presidente dell’episcopato venezuelano auspica che questa giornata “non passi inosservata e sia l’inizio di un movimento globale per raggiungere la fraternità nel mondo”.