Il Ponte d’Oro: la rivista missionaria per i ragazzi spiega l’economia ai più piccoli

“Può sembrare strano che una rivista per bambini tratti di economia”. Eppure, il numero di febbraio de “Il Ponte d’Oro”, mensile per ragazzi missionari edito dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it, http://www.popoliemissione.it/), “non si è lasciato spaventare – spiega Chiara Pellicci, della redazione – dalla complessità dell’argomento e lo ha declinato a misura dei più piccoli”. “Sì, perché l’economia – come si legge nell’editoriale – è dentro la vita di tutti”. E lo è nel quotidiano, anche quando “un ragazzo entra in un negozio per acquistare un astuccio con le matite colorate da utilizzare a scuola”, poiché “compie un importante fatto economico”

Il tema viene approfondito nelle pagine del dossier dal titolo “Sai cos’è la buona economia?”: l’intervista a Marco Ferrando, giornalista per Il Sole 24 Ore, spiega a misura di bambino che “l’economia è l’insieme delle regole che consentono di amministrare il mondo, proprio come in una casa, dove l’obiettivo deve essere quello di utilizzare le risorse al meglio, facendo in modo che ognuno abbia ciò di cui necessita e che non ci siano sprechi”. Dopo aver descritto le regole basilari di questa materia e gli ingranaggi su cui si basa il grande motore dell’economia, il dossier spiega cos’è l’“economia etica” che promuove lo sviluppo e il progresso senza escludere nessuno, né lasciare indietro chi abita nei Paesi del Sud del mondo. Seguono tre esempi concreti di economia circolare, sociale e di comunione.

“Il viaggio in Brasile” conduce invece nel Paese del Carnevale, “dove quest’anno – prosegue Pellicci – è tutto annullato causa emergenza coronavirus. Il problema è che migliaia e migliaia di famiglie vivono grazie a questo evento che agli occhi dei turisti appare come una grande festa di una settimana, ma che in realtà rappresenta per molti l’unica fonte di guadagno nell’arco di tutto l’anno”. Un missionario che ha vissuto nelle periferie di Guarulhos, città di 1,3 milioni di abitanti, a 15 chilometri da San Paolo, racconta come il Carnevale non sia solo spettacolo, ma anche “l’occasione per molte persone povere di poter lavorare”. Tra le tante altre rubriche della rivista, “segnaliamo l’intervista a padre Gigi Maccalli, missionario in Niger e liberato dopo due anni di prigionia, che insegna come essere amici dei nemici”. E i fumetti che raccontano la biografia di don Andrea Santoro, fidei donum in Turchia, ucciso il 5 febbraio 2006 nella sua chiesa, mentre prega con la sua Bibbia tra le mani.