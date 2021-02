Caritas Ambrosiana: tratta e prostituzione al tempo del Covid. Gualzetti, “donne ridotte a corpi senz’anima”. Il 6 febbraio un webinar

“Da un lato serve un sussulto di coscienza da parte dei ‘clienti’: non è possibile ridurre quelle donne a dei corpi senza anima, sentimenti, paure, bisogna imparare a guardare il dramma che c’è dietro le loro storie – osserva Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, nel presentare un report sul problema della prostituzione e della tratta a Milano –. Dall’altro, se si vuole davvero sottrarre le vittime di tratta a chi le sfrutta, non è sufficiente offrire loro accoglienza, ma reali opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. La crisi sociale che si è aperta con la pandemia non può essere un alibi per dimenticarsi degli ultimi, ma al contrario deve essere un’occasione per ripartire da loro”.

Sabato 6 febbraio, Caritas ambrosiana, Centro Pime e Mani Tese e in collaborazione con Ucsi Lombardia promuovono in occasione della Giornata mondiale contro la tratta 2021 il webinar “Tratta, prostituzione e schiavitù. nuove frontiere e nuove sfide”. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming dalle 10 alle 12. Intervengono Laurence Hart, direttore ufficio Oim per il mediterraneo, Cinzia Bragagnolo, coordinatrice numero verde antitratta, Manuela de Marco, ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas italiana, Nello Scavo, giornalista di Avvenire, esperto di migrazioni.