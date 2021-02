Diocesi: Milano, il 6 febbraio arcivescovo Delpini in visita al Cav Mangiagalli

Sabato 6 febbraio, alla vigilia della 43ma Giornata per la vita, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà in visita al Centro di aiuto alla vita Mangiagalli. Alle ore 13.00 celebrerà la messa nella cappella Santi Innocenti a margine della quale benedirà le primule, da anni simbolo della vita nascente. In occasione della visita, verrà anche scoperta la targa che la Fondazione Policlinico ha voluto apporre in Mangiagalli a ricordo della fondatrice Paola Bonzi. La visita dell’arcivescovo si concluderà presso gli storici locali del Cav con i saluti al marito di Paola, Luigi Bonzi, e a una piccola rappresentanza di operatori, mamme e volontari.