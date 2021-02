Disabilità: Special Olympics, al via iniziativa virtuale #backtothegames

Le forti limitazioni, imposte dai decreti governativi, non hanno permesso la riapertura di piscine, palestre e centri sportivi, escludendo o fortemente limitando la pratica sportiva di migliaia di atleti con disabilità intellettive. L’iniziativa #Backtothegames, che prende il via oggi, giovedì 4 febbraio in occasione della Giornata internazionale della fratellanza umana, istituita dalle Nazioni Unite al fine di promuovere il rispetto per la diversità, nasce dalla volontà di dare una risposta alle difficoltà, sostenendo atleti e familiari e promuovendo l’attività fisica e sportiva (camminata, corsa, bicicletta, tapis roulant ecc.). Un viaggio virtuale di 116.000 km che racconta la storia di Special Olympics per ricordare l’importanza dei giochi come strumento di trasformazione culturale, auspicando un ritorno ai giochi in presenza. Si parte da Abu Dhabi, sede dei più recenti Giochi mondiali per ripercorrere, a ritroso, tutte le città che hanno ospitato i più grandi eventi internazionali fino ad arrivare a Chicago dove, nel 1968, la Fondatrice Eunice Kennedy Shriver proclamò ufficialmente aperti i primi Giochi, dando così vita al più grande Movimento mondiale dedicato alle persone con disabilità intellettive. Per riuscire in questa impresa, gli atleti, i familiari, i volontari e tutto il Movimento di Special Olympics stanno chiamando a raccolta la propria rete di amici e conoscenti; ognuno può partecipare scaricando, da Google Play Store e/o iOS App Store, l’applicazione “adidas Running” dove è necessario creare un profilo utente. #BacktotheGames non è solo un viaggio nel passato, ha anche l’obiettivo di infondere fiducia nel futuro, per tornare ad organizzare i Giochi Special Olympics in sicurezza.