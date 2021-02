Governo: Rossini (Acli), “forze politiche si assumano la responsabilità per un Esecutivo che sappia conciliare rappresentanza con competenza tecnica”

“In un momento così delicato per il nostro Paese crediamo che la via da seguire sia quella indicata dal presidente Mattarella. Non abbiamo molto tempo per evitare che la crisi sociale ed economica si allarghi, per questo invitiamo tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento ad assumersi la responsabilità politica affinché si possa giungere alla formazione di un Governo che sappia conciliare la rappresentanza politica con la competenza tecnica”. Così il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, sull’attuale fase politica. “Confidiamo che il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, in queste ore di consultazioni e di decisioni sulla possibile futura squadra di Governo, sappia ascoltare le istanze che vengono da tutti i corpi sociali e riesca a formare un Governo che sia radicato nella società”.