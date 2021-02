Giornata fratellanza umana: Siena, oggi incontro on line con card. Lojudice, il rabbino Piattelli e l’imam di Firenze

In occasione della I Giornata internazionale della fratellanza umana per la pace si terrà oggi, giovedì 4 febbraio, alle ore 14,30,si terrà l’incontro on line tra il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle-Val D’Elsa-Montalcino, Crescenzo Piattelli, rabbino di Siena, e Izzeddin Elzir, imam di Firenze.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Siena-Colle-Val D’Elsa-Montalcino.

Qui di seguito il link per seguire la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=HRS4ybzEKgU.