Giornata per la vita: Teramo, il 6 febbraio convegno “La ricchezza della gravidanza: dalla sua ricerca alla sua difesa”

Si svolgerà sabato 6 febbraio dalle ore 9,30, nel Centro studi sociali sull’infanzia e l’adolescenza “don Silvio De Annuntiis” di Scerne di Pineto, il convegno medico-scientifico dal titolo “La ricchezza della Gravidanza dalla sua ricerca alla sua difesa”. Il primo di due momenti proposti dalla diocesi di Teramo-Atri e dall’Ufficio di pastorale familiare che, per la 43ma Giornata per la Vita intitolata “Libertà e vita”, il 7 febbraio propone la messa presieduta da mons Lorenzo Leuzzi, alle ore 12 nel Duomo di Teramo, alla presenza di una rappresentanza delle coppie della diocesi che hanno celebrato il sacramento del battesimo nell’ultimo anno. “Scoprire il significato e la grandezza della gravidanza, significa porre le basi per la difesa e la promozione della dignità della persona umana”, dichiara il vescovo Leuzzi nel comunicato stampa della diocesi aprutina, “L’uomo non nasce dal nulla e la gravidanza è il segno che si nasce per l’amore disinteressato dei generandi. L’uomo non è un prodotto, ma la manifestazione del loro amore unico e irripetibile”. Il convegno, trasmesso in diretta sul canale YouTube della diocesi di Teramo-Atri, è organizzato dalle Cliniche ostetriche e ginecologiche delle Università di Roma “Tor Vergata”, Università politecnica delle Marche di Ancona, Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e Asl di Teramo, in collaborazione con le diocesi di Ancona-Osimo e Teramo-Atri e con il patrocinio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Teramo.