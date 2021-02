Diocesi: Bolzano-Bressanone, il 5 febbraio convegno online sui team pastorali nelle parrocchie

Al ruolo e al servizio dei team pastorali che animano le parrocchie della diocesi di Bolzano-Bressanone è dedicato quest’anno il tradizionale convegno diocesano di febbraio, in programma venerdì 5 in modalità online. “Da settembre 2019 – si legge in un comunicato – molti team pastorali si sono messi in cammino nella diocesi”, con “un cambio di ruoli all‘interno della parrocchia, nuove domande ma anche nuove opportunità che investono il clero e i laici”. Il convegno “Team pastorali: otri nuovi per vino nuovo?” fa il punto della situazione e presenta le esperienze simili di diocesi limitrofe. Una tappa importante anche considerando che nell’ottobre 2021 sono in programma le elezioni dei nuovi Consigli pastorali parrocchiali.

Il convegno, organizzato da Ufficio pastorale e Accademia Cusanus, si svolge dunque venerdì 5 febbraio dalle 15 alle 18.30 in piattaforma webinar a causa delle limitazioni anti-Covid. Quattro i relatori: Alexander Notdurfter, preside dello Studio teologico accademico di Bressanone, parlerà del significato dei team pastorali nelle comunità parrocchiali; don Flavio Marchesini, direttore del coordinamento pastorale a Vicenza, racconterà l‘esperienza dei “Gruppi ministeriali” nella sua diocesi; Gabriele Eder-Cakl, direttrice dell‘Ufficio pastorale della diocesi di Linz, illustrerà l’esperienza dei team pastorali a Linz; Reinhard Demetz, direttore dell’Ufficio pastorale diocesano, approfondirà la collaborazione nella guida delle comunità parrocchiali.