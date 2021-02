Giornata fratellanza umana: Elzir (Imam Firenze), “le fedi religiose sono un valore anche per coloro che non professano alcuna fede”

“Questa giornata è il riconoscimento che molte comunità religiose stanno svolgendo. Lavorano giorno e notte, riconoscendo nell’altro un fratello, un valore aggiunto”. Lo ha detto Izzeddin Elzir, imam di Firenze, durante l’incontro on line che si è svolto questo pomeriggio in occasione della Giornata internazionale della fratellanza umana per la pace, istituita dall’Onu. “Abbiamo accolto con grande gioia – continua – il fatto che le Nazioni Unite abbiano istituito questa giornata. Il documento di Abu Dhabi, firmato da Papa Francesco e dall’imam Al Azhar, ha dimostrato che le donne e gli uomini di diverse fedi hanno voglia di mettere la pace in prima linea davanti all’odio e alla distruzione che c’è nel mondo”. “Le fedi religiose sono fattori di pace. Uno dei primi atti che abbiamo fatto insieme come rappresentanti religiosi è l’appello alla vaccinazione nella regione Toscana. Le fedi religiose sono un valore aggiunto anche per coloro che non professano alcuna fede, per creare una società solidale e coesa, riconoscente dei propri valori per non nascondere la propria identità. Abbiamo fiducia che potremo dare un grande contributo”.